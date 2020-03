Coronavirus : le Royaume-Uni paye le prix d'une mobilisation tardive

Promenade à Battersea Park, le plus grand espace vert au sud de la Tamise. Les consignes de sécurité du gouvernement d'une distanciation de deux mètres ne sont pas respectées. Des groupes de jeunes gens flouent ouvertement l'interdiction de tout regroupement de plus de deux personnes. Sur les chemins, coureurs et cyclistes passent très près des promeneurs. Le parking affiche complet. Peu portent un masque ou se couvrent le visage. Au petit marché, situé à quelques encablures de là, clients et vendeurs ne prennent aucune précaution. Surtout, il n'y a pas le moindre bobby pour verbaliser les infractions commises par des Londoniens censés rester chez eux ou sortir dans leur quartier pour éviter que les hôpitaux ne soient submergés.

Cette scène illustre jusqu'à la caricature les ratés de la politique trop tardive de lutte contre le coronavirus au Royaume-Uni. Alors que le nombre de morts - 1 019 au dernier pointage - ne cesse d'augmenter et face au déferlement continu d'admissions en réanimation, les autorités sanitaires apparaissent dépassées par l'enjeu.

Graves lacunes

L'impréparation est sidérante. Les gants, masques et tenues de protection destinés au personnel du service national de santé (National Health Service) manquent. Le refus du gouvernement pro-Brexit de participer à un programme d'achat groupé de respirateurs de l'Union européenne, la désorganisation administrative et l'appel à l'aide à

