CORONAVIRUS: LE PROJET DE L'OMS POUR LES VACCINS A RÉUNI PLUS DE 2 MILLIARDS DE DOLLARS (Reuters) - Le projet COVAX mis en place par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'alliance pour les vaccins Gavi ont annoncé vendredi avoir réuni plus de 2 milliards de dollars (1,7 milliard d'euros) de financement initial pour l'achat et l'approvisionnement en vaccins anti-COVID-19 des pays pauvres. Gavi a expliqué que ces fonds serviraient à financer l'achat de près d'un milliard de doses mises à la disposition des 92 pays les plus pauvres du monde, qui ne pourraient pas se les procurer autrement. Plusieurs pays et et fondations privées ont effectué récemment de nouvelles promesses de dons, ce qui a permis de porter le financement du projet au-delà de 2 milliards de dollars. Des engagements ont ainsi été pris cette semaine au Forum de Paris sur la paix, avec notamment 100 millions d'euros promis par la France. Le directeur général de Gavi, Seth Berkley, a néanmoins déclaré que ce n'était pas le moment de relâcher les efforts et qu'il fallait de toute urgence réunir au moins 5 milliards de dollars supplémentaires d'ici fin 2021 afin de garantir à tous les pays un accès équitable aux vaccins contre le COVID-19. (Kate Kelland et Stephanie Nebehay, version française Laura Marchioro)

