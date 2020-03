Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le prince Charles est sorti de l'isolement Reuters • 30/03/2020 à 14:31









CORONAVIRUS: LE PRINCE CHARLES EST SORTI DE L'ISOLEMENT LONDRES (Reuters) - Le prince Charles, héritier du trône au Royaume-Uni, est sorti d'isolement et est en bonne santé après avoir été contaminé par le coronavirus, a annoncé lundi son porte-parole. Fils aîné de la reine Elizabeth, le prince de Galles, âgé de 71 ans, était placé en isolement depuis sept jours avec des symptômes légers. Après une consultation avec son médecin, le prince Charles est maintenant sorti de l'isolement, a déclaré Clarence House. Il reprendra les réunions et fera de l'exercice physique conformément aux directives gouvernementales et médicales. Son épouse Camilla, testée négative au coronavirus, restera toutefois en confinement jusqu'à la fin de la semaine au cas où elle développerait elle aussi des symptômes. Le palais de Buckingham a par ailleurs annoncé que la reine Elizabeth, qui avait quitté Londres pour le château de Windsor le 19 mars avec son époux le prince Philip, était en bonne santé. (Michael Holden, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Stéphane Brosse)

