CORONAVIRUS: LE PRÉSIDENT DE LA LOMBARDIE SE PLACE EN QUARANTAINE MILAN (Reuters) - Le président de la Lombardie, région la plus touchée d'Italie par le coronavirus, s'est mis de lui-même en quarantaine, un de ses collaborateurs ayant été infecté par le virus. Attilio Fontana, qui a tenu plusieurs conférences de presse la semaine dernière pour expliquer les mesures prises par la région pour faire face à l'épidémie, a annoncé cette décision sur Facebook via une vidéo où on le voit en train de mettre un masque chirurgical. "Pour le moment je n'ai aucun symptôme donc je peux continuer à travailler (...) mais pendant deux semaines j'essaierai de vivre en quelque sorte en isolement", a-t-il déclaré. Plus de 300 personnes ont été testées positives au cours de la semaine dernière au coronavirus en Lombardie - région qui abrite la capitale financière du pays, Milan - où l'épidémie a causé la mort de 10 personnes. Dans l'ensemble de l'Italie, pays le plus touché d'Europe, plus de 400 cas de contaminations ont été recensés, dont 12 sont décédés. Pour Walter Ricciardi, membre du comité exécutif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les données sur l'Italie pourraient cependant être exagérées avec en réalité seulement 190 cas complètement confirmés, des tests en deux étapes étant encore en cours. Walter Ricciardi, qui est également consultant pour le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus, a déclaré au quotidien Corriere della Sera que la Vénétie, deuxième région la plus touchée d'Italie, avait décidé de tester des centaines de personnes, même lorsqu'elles ne présentaient aucun symptôme. (Elvira Pollina; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

