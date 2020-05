Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le premier tour des municipales sans effet statistique sur l'épidémie en France, selon une étude Reuters • 15/05/2020 à 11:21









CORONAVIRUS: LE PREMIER TOUR DES MUNICIPALES SANS EFFET STATISTIQUE SUR L'ÉPIDÉMIE EN FRANCE, SELON UNE ÉTUDE PARIS (Reuters) - Le premier tour des élections municipales françaises, qui a été maintenu le 15 mars en dépit de l'épidémie due au coronavirus, n'a pas eu d'effet statistique sur sa propagation, selon les conclusions d'une étude citée vendredi par Le Monde. Le maintien du scrutin a donné lieu à une vive polémique, mais l'hypothèse selon laquelle il aurait entraîné une multiplication des contaminations n'a pas été vérifiée, disent les épidémiologistes et les statisticiens qui ont mené l'étude en comparant les données de la participation et la progression de la maladie dans chaque département. "Nous n'avons pas trouvé d'effet statistique du niveau de participation dans chaque département sur les hospitalisations ultérieures pour Covid-19, mesurées localement", dit Jean-David Zeitoun, coordinateur de l'étude, cité par Le Monde. "Dit autrement, ce n'est pas parce que les gens sont plus allés voter dans un département donné que la maladie s'y est propagée plus rapidement en matière d'hospitalisations", ajoute-t-il. Les maires de 30.000 communes ont été élus dès le premier tour et prendront leurs fonctions au plus tard le 28 mai, a annoncé mardi le Premier ministre, Edouard Philippe. Pour les 5.000 communes restantes, le second tour prévu le 22 mars a été annulé en raison de l'épidémie. Ce vote, envisagé fin juin au plus tôt, dépendra notamment de l'avis d'un comité scientifique attendu le 23 mai. (Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Stéphane Brosse)

