CORONAVIRUS: LE NOMBRE DE MORTS RALENTIT À NOUVEAU DANS LES HÔPITAUX EN FRANCE PARIS (Reuters) - Le nombre quotidien de morts dues au coronavirus dans les hôpitaux en France est reparti à la baisse, avec 541 décès, et l'augmentation du nombre de patients traités dans les services de réanimation continue de faiblir, a annoncé mercredi le directeur général de la Santé. Le nombre de morts en milieu hospitalier avait été de 607 mardi, 605 lundi et 357 dimanche. Le total des décès dans les hôpitaux atteint 7.632, a précisé Jérôme Salomon. Un problème technique a en revanche empêché ce mercredi la collecte des données en Ehpad, dont le bilan était mardi de 3.237 morts. Le bilan total des décès depuis le début de l'épidémie est donc de 10.869 morts pour environ 82.000 cas confirmés par PCR. Le nombre de personnes traitées dans les services de réanimation continue de progresser mais l'augmentation est de plus en plus faible, avec un solde de 17 patients en plus mercredi pour un total de 7.148. (Henri-Pierre André et Bertrand Boucey)

