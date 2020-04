Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le Montreux Jazz Festival annulé pour la première fois de son histoire Reuters • 17/04/2020 à 11:49









CORONAVIRUS: LE MONTREUX JAZZ FESTIVAL ANNULÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS DE SON HISTOIRE GENEVE (Reuters) - Le festival de jazz organisé chaque été dans la ville suisse de Montreux ne pourra pas se tenir cette année en raison de la pandémie de nouveau coronavirus, ont annoncé vendredi ses organisateurs. Cette annulation est une première depuis la création en 1967 du Montreux Jazz Festival, qui réunit chaque année près de 250.000 personnes sur les rives du lac Léman. Alors que "la majorité des mesures d'hygiène et de distanciation sociale nécessaire" sont maintenues en Suisse malgré l'assouplissement progressif de certaines mesures de restrictions mises en place face à cette crise sanitaire, "il est aujourd'hui impossible d'envisager une manifestation de l'ampleur du Montreux Jazz Festival au mois de juillet", notent les organisateurs de cette manifestation dans un communiqué. "Le Festival travaille sur le report à l'édition prochaine des concerts déjà annoncés", ajoutent-ils en précisant que l'édition 2021 se tiendra du 2 au 17 juillet. Le Montreux Jazz Festival vient donc allonger la liste des événements culturels à travers le monde ayant été reportés, annulés, ou adaptés en raison du contexte sanitaire, comme par exemple le Festival de Cannes ou celui de Coachella. (Stephanie Nebehay, Myriam Rivet pour le service français, édité par Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.