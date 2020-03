Coronavirus : le Maroc sur la brèche

Un tout premier cas de Covid-19 a été confirmé au Maroc ce mardi. Un Marocain de 39 ans, en provenance de Bergame en Italie, a en effet été diagnostiqué positif par l'Institut Pasteur-Maroc. Il a depuis été placé en isolement dans un hôpital de Casablanca « où il sera pris en charge selon les mesures de santé en vigueur », a fait savoir le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb lors d'une conférence de presse ce mardi 3 mars. « Son état est stable et ne suscite pas d'inquiétudes », a précisé par ailleurs le ministère dans un communiqué.Toutes les personnes en contact avec le malade ont été contactées, et celles jugées à risque, placées en isolement. Un processus identique à celui suivi pour les 167 Marocains de Wuhan rapatriés début février. Jusqu'ici, le Maroc avait détecté 27 cas suspects dans le royaume. Tous s'étaient révélés négatifs. Le cas confirmé ce mardi s'ajoute donc aux autres malades comptabilisés sur le continent, en Égypte, en Algérie, en Tunisie, au Nigeria et au Sénégal.Lire aussi Coronavirus : l'Algérie sur le pied de guerreLe Maroc a « les moyens de faire face »Lundi, le chef du gouvernement Saad-Eddine El Othmani a appelé devant la presse les « citoyens et les médias » à « rester calmes » et à « ne pas tomber dans la paranoïa et la psychose ». Pour Maryam Bigdeli, représentante de l'OMS dans le royaume, le Maroc dispose en effet « des moyens humains et techniques...