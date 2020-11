Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le fabricant du vaccin russe propose de le combiner à celui d'AstraZeneca Reuters • 26/11/2020 à 21:27









CORONAVIRUS: LE FABRICANT DU VACCIN RUSSE PROPOSE DE LE COMBINER À CELUI D'ASTRAZENECA MOSCOU (Reuters) - Le fabricant du vaccin russe Spoutnik V contre COVID-19 a proposé jeudi à AstraZeneca de le combiner avec sa propre version expérimentale pour en augmenter l'efficacité. Selon les autorités russes, Spoutnik V est efficace à 92% alors que le candidat vaccin du groupe anglo-suédois l'est de 70 à 90% suivant les protocoles. "S'ils optent pour un nouvel essai clinique, nous suggérons d'essayer un schéma combinant le vaccin AZ avec le vecteur adénoviral humain #SpoutnikV pour augmenter l'efficacité. La combinaison de vaccins peut s'avérer importante pour les revaccinations", écrivent les fabricants du vaccin russe sur Twitter. AstraZeneca a prévu de fabriquer 200 millions de doses d'ici la fin 2020 et 700 millions à la fin du premier trimestre 2021. (Andrey Ostroukh, version française Jean-Philippe Lefief)

