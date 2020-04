Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le Drian a convoqué l'ambassadeur de Chine en France Reuters • 14/04/2020 à 21:02









CORONAVIRUS: LE DRIAN A CONVOQUÉ L'AMBASSADEUR DE CHINE EN FRANCE PARIS (Reuters) - Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a convoqué mardi l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, pour exprimer son désaccord avec certains propos récents de représentants chinois dans l'Hexagone dans le cadre de la pandémie de coronavirus. Rappelant les "actes de solidarité réciproque entre la Chine et la France" depuis l'apparition du nouveau coronavirus en décembre, avec notamment des envois d'équipements de protection d'un pays à l'autre, Jean-Yves Le Drian déclare dans un communiqué que "certaines prises de position publiques récentes de représentants de l'ambassade de Chine en France ne sont pas conformes à la qualité de la relation bilatérale entre nos deux pays". "J'ai fait connaître clairement ma désapprobation de certains propos récents à l'ambassadeur de la République populaire de Chine en France, lors de sa convocation au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ce mardi 14 avril au matin", ajoute-t-il, sans fournir de précisions sur les propos visés. (John Irish et Bertrand Boucey)

