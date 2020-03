Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le chômage pourrait toucher trois millions d'Allemands Reuters • 20/03/2020 à 11:11









CORONAVIRUS: LE CHÔMAGE POURRAIT TOUCHER TROIS MILLIONS D'ALLEMANDS (Reuters) - Le chômage en Allemagne pourrait toucher 90.000 personnes de plus cette année, ce qui porterait le nombre des demandeurs d'emploi à 2,356 millions au total si la crise du coronavirus est modérée mais le total pourrait dépasser trois millions si elle est plus grave, estime l'institut d'études sur le marché de l'emploi IAB. Dans un document de recherche publié vendredi, il dit tabler sur une baisse de 2% du produit intérieur brut (PIB) en 2020 en raison de l'épidémie. Ses prévisions sont fondées sur l'hypothèse d'une mise en sommeil de six semaines de certains secteurs de l'économie et d'une phase de retour à la normale d'une durée similaire. (Holger Hansen et Thomas Escritt, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

