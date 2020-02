Coronavirus : le casse-tête chinois des rapatriements d'Africains

L'heure est à l'inquiétude, pour ne pas dire la panique, pour les Africains pris au piège à Wuhan, lieu de l'épicentre de l'épidémie de coronavirus 2019-nCov. Alors que nombre de pays, notamment européens, se sont organisés pour rapatrier leurs ressortissants, les gouvernements africains ont tardé à répondre, semant l'angoisse chez leurs concitoyens. En effet à ce jour, des pays africains, seuls le Maroc, l'Algérie et la Tunisie ont affrété des vols pour récupérer leurs étudiants se trouvant à Wuhan. Jouant d'une double carte diplomatique et maghrébine, la Mauritanie a réussi dans la foulée à rapatrier ses ressortissants. Pour les autres pays, les attitudes ont été nuancées, de la solidarité affichée à l'endroit de la Chine à la confiance quant à la capacité de l'empire du Milieu de circonscrire l'épidémie, en passant par les remerciements pour l'assistance portée à leurs nationaux à Wuhan.Lire aussi Qu'est-ce qu'un coronavirus ?Lire aussi Coronavirus : l'Institut Pasteur de Dakar pour impulser la défense africaineZambie, Guinée, Rwanda : même longueur d'ondeAinsi, le président zambien Edgar Lungu a-t-il expliqué combien il était confiant « dans le fait qu'il y aura moins d'infections et, en fin de compte, aucune nouvelle perte de vie humaine, grâce aux efforts incessants de la direction chinoise ». Et de poursuivre en envoyant « tout son soutien et l'attention nécessaire » aux Zambiens vivant en Chine. Une manière...