Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le bilan quotidien en hausse en France pour le début du déconfinement Reuters • 11/05/2020 à 20:09









CORONAVIRUS: LE BILAN QUOTIDIEN EN HAUSSE EN FRANCE POUR LE DÉBUT DU DÉCONFINEMENT PARIS (Reuters) - Avec 263 morts, le bilan quotidien de l'épidémie due au coronavirus est reparti à la hausse lundi en France, où le "déconfinement" vient de débuter, ce qui porte le total depuis le 1er mars à 26.643 décès, annonce le ministère de la Santé dans un communiqué. Dimanche, ce bilan avait toutefois été le plus faible depuis la mi-mars, avec 70 décès seulement (il fallait remonter au 17 mars, jour de l'entrée en vigueur du confinement, pour retrouver un bilan quotidien moins lourd). Sur les 26.643 décès recensés depuis le 1er mars, 16.820 sont survenus dans les hôpitaux et 9.823 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux. Le nombre total de cas graves en réanimation atteint 2.712, soit 64 de moins que dimanche. Le nombre de patients actuellement hospitalisés en raison du COVID-19 s'élève quand à lui à 22.284 et 523 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. L'Ile-de-France, le Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes et les Hauts-de-France regroupent 74% des cas hospitalisés. Le nombre total de cas confirmés s'élève quant à lui à 139.519 depuis le début de l'épidémie, indique Santé publique France, sur son site internet, un chiffre en progression de 456 cas en 24 heures. "Aujourd'hui, une nouvelle phase progressive et prudente de reprise d'activité débute dans le pays. Cette reprise d'activité doit se dérouler dans les meilleures conditions possibles de sécurité sanitaire, impliquant le respect de toutes les mesures barrière, dont le port du masque grand public lorsque la distance physique minimale d'un mètre ne peut être respectée", souligne le ministère. "L'épidémie est toujours active et évolutive, il faut poursuivre nos efforts pour la freiner au maximum. Nous devons rester mobilisés et solidaires pour entraver la circulation du virus", ajoute-t-il. (Jean-Philippe Lefief, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.