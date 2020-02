Coronavirus : Lagardère plonge en Bourse, le fonds Amber 1er actionnaire

Coucou, revoilà Amber ! Le fonds d'investissement dirigé par le Français Joseph Oughourlian, ancien de la Société générale et président du Racing Club de Lens, en pleine guerre avec Arnaud Lagardère, a profité de la faiblesse de l'action de la société d'édition et de travel retail (commerce de passage), pour monter encore plus au capital. Après 6,7 % fin 2019, puis 10,5 % il y a quelques semaines, Amber a révélé à l'Autorité des marchés financiers détenir désormais 13,6 % du capital (et 10,19 % des droits de vote). L'annonce n'a rien d'anodin : le fonds est désormais le premier actionnaire du groupe français, devant la Qatar Investment Authority (QIA), qui possède 13,03 % du capital (mais 19,45 % de droits de vote, soit plus qu'Amber). Comment Arnaud Lagardère va-t-il composer avec ? Amber va-t-il profiter de la baisse du titre pour augmenter encore plus sa participation et arriver en position de force à l'assemblée générale des actionnaires, en mai ? Convaincra-t-il le Qatar de retirer son soutien à Arnaud Lagardère ? Les prochaines semaines s'annoncent trépidantes.Pour « sécuriser » le Qatar et bien superviser le travel retail, deux personnalités sont arrivées au conseil de surveillance de Lagardère : l'ex-président Nicolas Sarkozy, qui a notamment de bonnes relations avec le PDG du PSG et de beIN Media, Nasser al-Khelaïfi, et l'ancien PDG de la SNCF Guillaume Pepy. Encore faut-il que leurs nominations soient...