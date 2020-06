Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La Tour Eiffel rouvre après trois mois de fermeture Reuters • 25/06/2020 à 10:35









CORONAVIRUS: LA TOUR EIFFEL ROUVRE APRÈS TROIS MOIS DE FERMETURE PARIS (Reuters) - La Tour Eiffel, interdite aux visiteurs depuis le 13 mars en raison de la pandémie liée au nouveau coronavirus, a rouvert ce jeudi après sa plus longue fermeture depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette réouverture n'est que partielle et s'accompagne de strictes mesures d'hygiène avec port du masque obligatoire au-dessus de 11 ans. Jusqu'à début juillet, les visiteurs ne pourront emprunter que les escaliers pour grimper dans ce monument de 324 mètres, emblématique de Paris, et ils ne pourront pas monter au-delà du deuxième étage. Les ascenseurs restent fermés pour l'instant en raison du risque de promiscuité susceptible de favoriser la propagation du nouveau coronavirus. Les responsables de la Tour Eiffel espèrent revenir à une activité normale dans le courant de l'été. (Charles Platiau, Lucien Libert, Noémie Olive et Matthieu Protard, édité par Bertrand Boucey et Jean-Michel Bélot)

