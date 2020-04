Coronavirus : la révolution qui attend Air France

Deux heures et trente minutes maxi, ce sera le temps de voyage de référence en TGV entre deux villes. Si le train assure la desserte dans ce temps, il ne pourra pas y avoir en même temps de liaison aérienne régulière. Cet ultimatum a clairement été lancé à Air France par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui s'exprimait ce mercredi devant la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale. « Dès lors qu'il y a une alternative ferroviaire à des vols intérieurs avec une durée de moins de deux heures trente, ces vols intérieurs devront être drastiquement réduits et limités simplement aux transferts vers un hub », a-t-il indiqué.

La dérogation pour les « hubs » - en l'occurrence Roissy-CDG et, dans une moindre mesure, Orly - n'est pas anodine. Elle signifie que, dans le cas de la desserte, Bordeaux-Orly seuls les passagers en correspondance à Paris vers New York, les Antilles ou La Réunion pourront emprunter les vols. Deux dessertes par jour (matin et soir) seraient alors suffisantes, contre un vol chaque heure avant les réductions dues au confinement. Idem pour Rennes, Nantes ou Lyon vers Roissy-CDG ou Orly. Seuls les passagers utilisant ces vols intérieurs pour se rendre ensuite ailleurs en Europe ou dans le reste du monde seraient donc acceptés. Dans la future configuration du réseau, les vols de La Navette (Toulouse, Marseille, Nice, Montpellier) subsisteront à Orly, ainsi que ceux vers les villes non

... Lire la suite sur LePoint.fr