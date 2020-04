Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La pandémie pourrait interrompre la croissance asiatique pour la première fois en 60 ans Reuters • 16/04/2020 à 07:35









CORONAVIRUS: LA PANDÉMIE POURRAIT INTERROMPRE LA CROISSANCE ASIATIQUE POUR LA PREMIÈRE FOIS EN 60 ANS TOKYO (Reuters) - La croissance économique asiatique devrait rester bloquée à 0 % en 2020 pour la première fois en 60 ans, écrit le Fonds monétaire international (FMI) dans un rapport publié jeudi. Bien que l'Asie semble mieux s'en sortir que d'autres régions souffrant de contractions économiques, les prévisions pour 2020 sont mauvaises y compris par rapport à la crise financière mondiale (4,7 %) et la crise financière asiatique (1,3 %), note le FMI. Selon le FMI, la pandémie a frappé directement le secteur des services en forçant les ménages à rester chez eux et les magasins à fermer. Les grands exportateurs de la région ont également souffert de l'effondrement de la demande chez leurs principaux partenaires commerciaux comme les Etats-Unis ou les pays européens. La croissance économique chinoise est maintenant attendue à 1,2 % en 2020 contre les 6% prévus par le FMI en janvier. Le FMI estime que la deuxième économie mondiale devrait connaître une reprise de l'activité dans le courant de l'année et la croissance devrait rebondir à 9,2 % l'an prochain. (Leika Kihara, version française Camille Raynaud)

