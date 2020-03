Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La France se fixe un objectif de 14.000 lits de réanimation, annonce Véran Reuters • 28/03/2020 à 19:19









CORONAVIRUS: LA FRANCE SE FIXE UN OBJECTIF DE 14.000 LITS DE RÉANIMATION, ANNONCE VÉRAN PARIS (Reuters) - La France souhaite atteindre un objectif de 14.000 à 14.500 lits de réanimation pour faire face à l'épidémie de coronavirus, a déclaré samedi le ministre de la Santé Olivier Véran. Le pays comptait 5.000 lits de réanimation avant l'apparition de l'épidémie sur le territoire en février, une capacité portée à 10.000 environ aujourd'hui, a rappelé Olivier Véran lors d'une conférence de presse à Matignon. "Le combat ne fait que commencer", a souligné le Premier ministre Edouard Philippe au cours de la même conférence de presse. "Les quinze premiers jours d'avril seront difficiles, encore plus difficiles que les 15 jours qui viennent de s'écouler." Une décision sur une éventuelle prolongation du confinement de la population, qui a cours jusqu'au 15 avril, sera prise en fin de semaine prochaine en fonction des données chiffrées sur l'évolution de l'épidémie, a précisé Edouard Philippe. Les derniers chiffres fournis vendredi soir par le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, faisaient état de 1.995 décès pour 32.964 cas confirmés. (Jean-Stéphane Brosse)

