CORONAVIRUS: LA FRANCE ENREGISTRE 472 DÉCÈS DE PLUS EN 24H, SELON SPF PARIS (Reuters) - La France a enregistré 472 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus en 24h à l'hôpital et recense au total 42.207 morts dues à l'épidémie dont 28.944 hospitaliers, selon les données publiées mardi par Santé publique France (SPF). SBF précise que la hausse importante du bilan des décès par rapport au chiffre de 40.987 annoncé la veille est en grande partie liée à une mise à jour des données transmises par les maisons de retraite médicalisées (Ehpad). L'agence nationale précise que la France compte 19.921 nouvelles hospitalisations liées au virus sur les sept derniers jours, dont 3.095 en réanimation. Au total, le pays a enregistré 1.829.659 cas confirmés d'infections au coronavirus (+22.180 depuis la veille). Le Premier ministre Jean Castex doit tenir jeudi à 18h00 un point de presse à la suite d'un conseil de défense sur le plan de lutte contre l'épidémie qui s'est réuni ce mardi. Le gouvernement a instauré depuis le 30 octobre un confinement généralisé de la population, moins strict toutefois que celui imposé en mars, afin de lutter contre cette deuxième vague de l'épidémie de COVID-19. Ce confinement, qui doit durer au moins jusqu'au 1er décembre et a succédé à des couvre-feux localisés, pourrait voir ses modalités ajustées en fonction de l'amélioration ou à l'inverse de la dégradation de la situation sanitaire. (Jean-Michel Bélot)

