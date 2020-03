Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La France enregistre 292 morts de plus Reuters • 30/03/2020 à 06:35









CORONAVIRUS: LA FRANCE ENREGISTRE 292 MORTS DE PLUS PARIS (Reuters) - Le nouveau coronavirus a fait 2.606 morts en milieu hospitalier en France depuis le 1er mars, a déclaré dimanche le directeur général de la Santé, soit 292 de plus que la veille, la progression quotidienne la moins importante en quatre jours. Le nombre de personnes contaminées dans le pays atteint désormais 40.174 contre 37.575 dans le précédent bilan fourni samedi, a dit Jérôme Salomon. Quelque 7.132 personnes sont sorties guéries de l'hôpital et 19.354 sont encore hospitalisées, dont 4.632 dans un état grave dans les services de réanimation, soit 359 de plus que la veille. Jérôme Salomon a souligné que l'évolution du nombre d'admissions dans les services de réanimation serait un facteur primordial pour mesurer l'efficacité du confinement de la population en vigueur depuis le 17 mars, soit presque deux semaines, la durée moyenne d'incubation et d'évolution des symptômes. Ce confinement, prolongé jusqu'au 15 avril, doit permettre de ralentir la propagation du coronavirus et donc d'éviter une saturation du système de soins. "C'est ce nombre quotidien d'entrées en réanimation que nous allons analyser pour évaluer l'impact initial du confinement national dès la fin de cette semaine", a dit le directeur général de la Santé. "Si, à compter du confinement strict observé, il y a eu moins de contacts entre les personnes, si le virus s'est donc moins transmis grâce aux gestes barrières et à la distance minimale d'un mètre entre nous, alors (...) nous devrions observer une réduction du nombre de personnes nécessitant une admission en réanimation à partir de la fin de cette semaine", a-t-il précisé. Comme le bilan des décès porte uniquement sur les données des hôpitaux, les autorités surveillent aussi le nombre de morts enregistrés à l'état civil et un excès de mortalité de 9% a été observé au niveau national au cours de la semaine du 16 au 22 mars, a aussi déclaré Jérôme Salomon. (Bertrand Boucey)

