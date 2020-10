Coronavirus : la France bientôt face à une pénurie de vaccins... contre la grippe ?

D'ici quelques semaines, l'épidémie de grippe saisonnière devrait débarquer sur le territoire français et s'ajouter à la pandémie de coronavirus qui frappe la planète depuis plusieurs mois. Problème : ces deux virus possèdent les mêmes symptômes et les populations à risque de forme sévère sont sensiblement les mêmes. Alors, si un vaccin existe contre la grippe, les stocks pourraient s'avérer insuffisants, car les demandeurs pourraient être plus nombreux que les années précédentes, rapporte Le Monde.

À ce jour, 15,8 millions de personnes ont déjà reçu ou vont recevoir un bon de prise en charge du vaccin contre la grippe, selon l'Assurance-maladie. Ils concernent les plus de 65 ans, les personnes atteintes de pathologies chroniques ou encore les femmes enceintes. Plus de 300 000 professionnels de santé libéraux sont également invités à se faire vacciner.

Le vaccin d'abord délivré aux personnes prioritaires

Or, si l'ensemble de ces personnes à risque décidaient de franchir le pas, des tensions d'approvisionnement pourraient survenir. À titre de comparaison, seuls 46,8 % de la population qui avait reçu un bon de prise en charge s'étaient fait vacciner l'année dernière. Dans cette perspective, l'Académie de pharmacie a appelé, lundi 5 octobre dans un communiqué relayé par Le Monde, à ce que « le vaccin contre la grippe soit délivré d'abord aux personnes prioritaires », car elle redoute

