CORONAVIRUS: LA FRANCE A ENREGISTRÉ 83 DÉCÈS ET 318 CAS SUPPLÉMENTAIRES EN 24 HEURES PARIS (Reuters) - La France a enregistré 83 décès supplémentaires liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant le total à 28.215 morts depuis le début de l'épidémie, annonce jeudi la Direction générale de la santé (DGS) dans un communiqué. Le nombre total de contaminations confirmées au coronavirus est passé lui à 144.163 cas, soit une progression de 318 en 24 heures, indique de son côté l'agence Santé publique France. "Depuis le 1er mars, nous déplorons 28.215 décès liés au Covid-19: 17.870 décès dans les hôpitaux et 10.345 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux (ndlr, dont les EHPAD)", précise la DGS. Le nombre de patients hospitalisés en raison d'une infection Covid-19 continue de décroître, avec 17.583 personnes encore concernées ce jeudi, un chiffre en recul de 358 par rapport à la veille. Les formes graves nécessitant une hospitalisation dans des services de réanimation est également en recul, à 1.745 contre 1.794 la veille, soit 49 lits occupés de moins en 24 heures. La Direction générale de la santé précise que l'épidémie reste active et que le virus circule toujours en France. "En ce long week-end (ndlr, de l'Ascension), nous devons redoubler de vigilance et respecter l'ensemble des mesures barrières, notamment le port du masque grand public, lorsque la distance physique minimale d'un mètre ne peut être respectée", ajoute-t-elle, préconisant aux personnes à risque d'être encore plus prudentes. (Henri-Pierre André)

