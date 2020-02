Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La Corée du Sud va tester 200.000 membres d'une secte Reuters • 25/02/2020 à 11:56









SEOUL (Reuters) - Plus de 200.000 membres d'une secte soupçonnée d'être à l'origine de la flambée de nouveau coronavirus en Corée du Sud vont subir des tests de dépistage, ont annoncé mardi les autorités sanitaires du pays. Le nombre de total de cas d'infection s'élève à 977, dont dix cas mortels, et fait de la Corée du Sud l'un des principaux foyers de l'épidémie en dehors de la Chine continentale. Près de sept cas sur dix sont liés à la secte chrétienne Shincheonji, qui appartient au messie autoproclamé Lee Man-hee, une membre de la secte, baptisée "patient 31" et âgée de 61 ans, ayant été contrôlée positive au nouveau coronavirus après avoir assisté à un service religieux à Daegu, où siège la secte. On ignore comment cette femme a contracté la maladie. Les membres de la secte, critiqués pour avoir dans un premier temps refusé de se soumettre à des tests de dépistage, ont été placés en quarantaine par le Centre de contrôle et dépistage des maladies. Le président sud-coréen Moon Jae-in s'est rendu mardi à Daegu, où il a qualifié la situation de "très grave" et prévenu que la semaine à venir serait capitale pour combattre le virus. Les autorités ont testé lundi 13.000 personnes et devaient en tester encore 12.500 autres mardi. Le chef de l'église de Shincheonji a accepté de donner aux autorités les noms de tous les membres de la secte, dont le nombre est évalué par les médias à environ 215.000. Toutes ces personnes subiront des tests de dépistage dans les plus brefs délais afin de "contenir la propagation du virus et réduire l'inquiétude publique", a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué. En priorité seront testés d'ici mercredi environ 1.300 membres présentant des symptômes grippaux. (Hyonhee Shin, Josh Smith, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

