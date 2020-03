Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La Commission européenne insiste sur le respect de la démocratie Reuters • 31/03/2020 à 13:46









CORONAVIRUS: LA COMMISSION EUROPÉENNE INSISTE SUR LE RESPECT DE LA DÉMOCRATIE BRUXELLES (Reuters) - Les mesures d'urgence prises par les Etats membres de l'Union européenne pour lutter contre la propagation du coronavirus ne peuvent aller à l'encontre des principes démocratiques, a averti mardi la présidente de la Commission. Le Parlement hongrois avait autorisé la veille le Premier ministre Viktor Orban à gouverner par décret sans limite dans le temps. "Il est de la plus haute importance que les mesures d'urgence ne nuisent pas à nos principes et à nos valeurs fondamentales (...) La démocratie ne peut pas fonctionner sans des médias libres et indépendants", souligne Ursula von der Leyen dans un communiqué. "Les mesures d'urgence doivent être limitées au nécessaire et strictement proportionnées. Elles ne doivent pas durer indéfiniment (...) Les gouvernements doivent veiller à ce que ces mesures soient soumises à un contrôle régulier", ajoute-t-elle après que le Premier a obtenu le droit illimité de régir par décret. (Gabriela Baczynska, version française Jean-Philippe Lefief)

