CORONAVIRUS: LA CHINE SURPREND EN BAISSANT UN TAUX À COURT TERME SHANGHAI (Reuters) - La banque centrale chinoise a surpris en baissant lundi un taux d'intérêt à court terme très surveillé de 20 points de base pour tenter d'atténuer les effets dévastateurs du coronavirus sur la deuxième économie du monde. La Banque populaire de Chine (BOC) a annoncé sur son site internet avoir baissé son taux de prise en pension inversée ("reverse repo") à 7 jours à 2,20% contre 2,40%, sans plus de précision. Il s'agit de la troisième baisse de ce taux depuis novembre dernier et de la plus forte depuis près de cinq ans. Les taux "reverse repo" sont appliqués par les banques centrales pour fournir des liquidités aux banques commerciales par le biais d'accords de rachats à court terme. Cette annonce intervient alors que l'épidémie de coronavirus paraît ralentir en Chine après avoir atteint un pic le mois dernier. Le virus a tué 3.304 personnes sur un total de 81.470 contaminations, selon les données fournies par les autorités chinoises. (Winni Zhou, Lusha Zhang et Andrew Galbraith, version française Patrick Vignal)

