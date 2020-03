Coronavirus : la CGT des services publics dépose un préavis de grève

En pleine épidémie de nouveau coronavirus en France, la CGT exprime son mécontentement. La Fédération cégétiste des services publics a déposé un préavis de grève pour le mois d'avril. Un préavis qui concerne ses 85 000 adhérents, parmi lesquels se trouvent les fonctionnaires territoriaux, les employés de l'eau et de l'assainissement, ceux des déchets et du logement social, ou encore les thanatopracteurs.

Dans une lettre envoyée à trois ministres, Muriel Pénicaud (Travail), Gérald Darmanin (Action et Comptes publics) et Olivier Dussopt (Fonction publique), et partagée ensuite en ligne sur son site, la Fédération CGT des services publics entend notamment dénoncer des « mesures antisociales », « au détriment de la solidarité et de la vie des salariés », prises par le gouvernement jeudi 26 mars dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire. Le syndicat pointe notamment du doigt des « dérogations antidémocratiques » et des « attaques au statut et au droit du travail ».

Le syndicat tempête également contre « les choix du gouvernement qui font que ce sont les masques de protection, gel hydroalcoolique et tests médicaux qui manquent », tandis « que jamais les armes de guerre ou anti-manifestants (LBD, gaz...) ne sont en rupture de stock ». Pour la Fédération cégétiste, ces décisions traduisent des « préoccupations

