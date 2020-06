Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La barre des 500.000 décès franchie dès la semaine prochaine Reuters • 25/06/2020 à 18:13









CORONAVIRUS: LA BARRE DES 500.000 DÉCÈS FRANCHIE DÈS LA SEMAINE PROCHAINE BRUXELLES (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'attend à ce que le bilan global du coronavirus franchisse le cap des 10 millions de cas de contamination et celui des 500.000 décès la semaine prochaine, à déclaré jeudi son directeur général. Si la situation s'est ameliorée en Europe, elle se dégrade dans le monde, a précisé Tedros Adhanom Ghebreyesus, en vidéoconférence avec les membres de la commission de la santé du Parlement européen. Le monde ne pourra pas revenir à la normale après la pandémie, a-t-il ajouté, il faudra créer une"nouvelle normalité", plus juste et plus respectueuse de l'environement. (Jan Strupczewski et Josephine Mason, version française Kate Entringer)

