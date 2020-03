Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'UE n'exclut pas l'émission de "coronabonds" Reuters • 20/03/2020 à 10:41









CORONAVIRUS: L'UE N'EXCLUT PAS L'ÉMISSION DE "CORONABONDS" BERLIN (Reuters) - La Commission européenne envisage de recourir à tous les instruments à sa disposition, y compris l'assouplissement des règles d'endettement des États membres et l'émission d'obligations communes de la zone euro, pour faire face aux conséquences de l'épidémie de coronavirus, a déclaré vendredi sa présidente. Ursula von der Leyen, interrogée par la radio allemande Deutschlandfunk, a promis que tout serait fait pour soutenir l'économie. Interrogé sur l'émission conjointe de dettes spéciales pour la zone euro que certains appellent "coronabonds", Ursula von der Leyen a déclaré: "Nous examinons tout - tout ce qui est utile dans cette crise sera utilisé". (Joseph Nasr, version française Jean-Philippe Lefief)

