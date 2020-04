Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'OMS ouvre la voie à un usage élargi des masques Reuters • 03/04/2020 à 23:09









GENEVE/WASHINGTON (Reuters) - L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré vendredi que les masques chirurgicaux devaient être réservés aux personnels de santé mais elle a ouvert la voie à un usage accru des masques, même artisanaux, par le grand public afin de limiter la propagation du coronavirus Covid-19. Un haut responsable de l'OMS a déclaré à la presse que la transmission par voie aérienne du virus pourrait avoir affecté plus d'un million de personne dans le monde et tué 50.000 personnes depuis les premiers cas en décembre en Chine. Mais le principal vecteur de transmission reste les personnes malades qui toussent, éternuent, se mouchent et contaminent des surfaces ou d'autres personnes. "Nous devons réserver les masques médicaux et chirurgicaux aux personnels en première ligne. Mais l'idée d'utiliser des masques recouvrant les voies respiratoires ou la bouche pour empêcher que la toux ou le reniflement projette la maladie dans l'environnement et vers les autres (...) n'est pas une mauvaise idée en soit", a dit le docteur Mike Ryan, expert en situations d'urgence à l'OMS, lors d'une conférence de presse. Aux Etats-Unis, Anthony Fauci, médecin et directeur de l'Institut national des maladies allergiques et infectieuses, en charge de la coordination de la lutte contre le Covid-19, a déclaré vendredi que les Américains devraient se couvrir la bouche et le nez leurs de leur sorties en public mais qu'ils devaient surtout rester confinés autant que possible. En France, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a estimé de son côté que "la notion d'accès de l'ensemble du public à un masque grand public ou alternatif peut être encouragée", tout en soulignant que ces masques ne remplacent pas les "gestes barrières" que sont le lavage fréquent des mains et la distanciation sociale. Une position partagée par Mike Ryan à l'OMS, qui a reconnu l'existence d'un débat "très important et sain" sur la généralisation du port du masque. "Il peut y avoir des circonstances dans lesquelles l'utilisation des masques, qu'ils soient fait maison ou fabriqués en tissu, à l'échelle d'une communauté, peut participer à la réponse globale et complète à cette maladie" a-t-il dit. (Stephanie Nebehay à Genève et Andrea Shalal à Washington, version française Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.