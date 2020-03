Coronavirus : l'immense défi des zoos

Que seraient les zoos sans leurs visiteurs, petits et grands ? Depuis le début du confinement, ces établissements qui ne fonctionnent économiquement que grâce aux recettes récoltées par l'achat de billets doivent se réorganiser pour survivre sans leurs principales ressources, souligne le Washington Post. Contrairement aux restaurateurs qui ont fermé boutique, certes avec un pincement au cœur, mais sans grand enjeu si ce n'est économique, les soigneurs animaliers ne peuvent pas abandonner les animaux, qui comptent sur eux pour vivre.

Des victimes silencieuses qui ont besoin d'attention, comme le révèle Ginger Sturgeon, directrice du département de santé animale au zoo de Pennsylvanie. Avec le confinement, la moitié des employés travaille à distance et le public a l'interdiction de pénétrer dans l'établissement. Un changement d'environnement qui n'est pas sans perturber les animaux, habitués aux allées et venues. Ginger Sturgeon se souvient d'une scène très marquante : « Une fois, les flamants roses m'ont appelée et ont couru vers la clôture pour me saluer. Ce sont des espèces très grégaires [...] Ils étaient vraiment ravis de voir quelqu'un. »

Le Covid-19, une menace mortelle pour les grands singes ?

