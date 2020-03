Coronavirus : l'Égypte annonce un deuxième cas et prend des mesures

Un second cas du nouveau coronavirus a été enregistré en Égypte, qui avait annoncé à la mi-février le premier cas sur le continent africain. La nouvelle est tombée ce lundi 2 mars, lorsque le ministère de la Santé a confirmé ce cas. Dans tous les cas, cette annonce intervient dans un climat de suspicion vis-à-vis des autorités pour leur faible bilan de l'épidémie, à un moment où celle-ci a dépassé les 3 000 morts dans le monde et continue d'avoir de sérieuses conséquences à travers la planète. Elle survient aussi alors que les touristes sont de retour en Égypte après plusieurs années difficiles liées aux troubles qui ont éclaté après la révolte de 2011.Lire aussi Coronavirus : 6 réflexes à adopter pour éviter de l'attraperUn nouveau cas pris très au sérieuxLe porteur de la maladie est un ressortissant étranger, a indiqué dans un communiqué le porte-parole du ministère, Khaled Megahed, sans préciser sa nationalité. Le patient, qui a été testé positif et « présente des symptômes mineurs », a été placé en quarantaine dans l'hôpital de Negeila, dans le nord du pays, selon le ministère. Il s'agit du second cas enregistré dans ce pays de 100 millions d'habitants, le premier ayant été déclaré guéri le 27 février. « Toute nouvelle contamination sera signalée immédiatement, en toute transparence et en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) », a précisé M. Megahed. De nombreuses...