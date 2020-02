Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'Autriche et la Croatie affectées à leur tour Reuters • 25/02/2020 à 14:23









CORONAVIRUS: L'AUTRICHE ET LA CROATIE AFFECTÉES À LEUR TOUR VIENNE (Reuters) - L'Autriche a annoncé mardi ses deux premiers cas de contamination au nouveau coronavirus et la Croatie son premier cas. En Autriche, les deux personnes infectées sont deux ressortissants italiens habitant la province du Tyrol qui ont probablement été contaminés en Lombardie, de l'autre côté de la frontière, où plus de 200 cas ont été recensés, a déclaré le gouverneur du Tyrol, Günther Platter. Selon la chaîne de télévision ORF, les deux patients sont âgés de 24 ans et se sont signalés d'eux-mêmes aux autorités car ils avaient un peu de fièvre. Ils ont été placés à l'isolement dans un hôpital d'Innsbruck. En Croatie, le patient contaminé est hospitalisé dans une clinique de Zagreb spécialisée dans les maladies infectieuses. "C'est une jeune personne qui a des symptômes légers. Il est en isolement et son état est bon pour le moment", a déclaré le Premier ministre Andrej Plenkovic. Vili Beros, le ministre de la Santé, a déclaré que le patient avait séjourné à Milan entre le 19 et le 21 février. Le coronavirus Covid-19, apparu en Chine en décembre dernier, a fait plus de 2.600 morts, en Chine pour la plupart, et s'est étendu à 29 pays, selon un décompte de Reuters. Le nombre de cas de contamination dépasse les 80.000. L'Italie du Nord est le principal foyer de la maladie en Europe avec plus de 270 cas et sept décès enregistrés. (Francois Murphy à Vienne, Igor Ilic à Zagreb, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.