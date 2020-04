Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'Argentine suspend la vente de billets d'avion jusqu'en septembre Reuters • 28/04/2020 à 07:14









CORONAVIRUS: L'ARGENTINE SUSPEND LA VENTE DE BILLETS D'AVION JUSQU'EN SEPTEMBRE BUENOS AIRES (Reuters) - L'Argentine a interdit lundi la vente de tous les billets d'avion commerciaux jusqu'au 1er septembre, l'une des interdictions de voyage les plus strictes prises dans le monde dans le but d'endiguer la propagation du coronavirus. Cette annonce a provoqué un tollé du secteur aéronautique, qui a dénoncé les pressions supplémentaires auxquelles il devra faire face, dans un contexte de déclin de la demande provoqué par la crise sanitaire. Le décret signé lundi par l'administration nationale de l'aviation civile concerne l'ensemble des vols internationaux au départ et à destination de l'Argentine, et l'ensemble des vols intérieurs. Les frontières du pays ont été fermées le mois dernier. Plusieurs pays d'Amérique du Sud, comme l'Equateur, le Pérou et la Colombie, ont eux aussi suspendu les vols commerciaux, mais sans imposer une interdiction aussi longue. (Cassandra Garrison; version française Jean Terzian)

