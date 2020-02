Coronavirus : l'Afrique plus que jamais en alerte

Presque deux mois après le début de l'épidémie de coronavirus à Wuhan, dans la région de Hubei, l'Afrique semble épargnée par le Covid-19. Mais compte tenu du fort trafic aérien entre le continent et la Chine, son premier partenaire commercial, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti samedi 22 février que les systèmes de santé en Afrique étaient mal équipés pour affronter l'épidémie de coronavirus si des cas de contamination apparaissaient et se multipliaient sur le continent.Quels sont aujourd'hui les enjeux autour de la détection des cas ? L'Afrique prend-elle la menace au sérieux ? Où en est le continent africain alors qu'il y a encore une dizaine de jours, il n'y avait que deux laboratoires, au Sénégal et en Afrique du Sud, sur un continent de 54 pays, capables de tester des échantillons de salive susceptibles de contenir le Covid-19.Lire aussi Coronavirus : « la plus grave urgence sanitaire », pour Xi JinpingLire aussi Coronavirus chinois : la maladie transmise à l'homme à cause du pangolin ?L'OMS en alerteAu cours d'une réunion des ministres de la Santé des pays de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a appelé les pays de l'UA à « faire front commun pour être plus agressifs » dans la lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19. « Notre principale préoccupation continue d'être le potentiel de dissémination du Covid-19 dans les pays dont...