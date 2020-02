Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Etat "satisfaisant" pour 2 Britanniques hospitalisés à Lyon Reuters • 10/02/2020 à 14:47









CORONAVIRUS: ETAT "SATISFAISANT" POUR 2 BRITANNIQUES HOSPITALISÉS À LYON LYON (Reuters) - La direction des Hospices civils de Lyon (HCL) a annoncé lundi que l'état de santé de deux patients britanniques infectés par le coronavirus et hospitalisés depuis samedi dans ses services était satisfaisant. "Nous avons deux cas confirmés, hospitalisés à l'hôpital de la Croix-Rousse, leur état de santé est parfaitement satisfaisant" a déclaré le professeur Christian Chidiac, chef du service des maladies infectieuses et tropicales. "Ils n'ont pas de symptômes, à part le nez qui coule ou une rhinite, ils ne souffrent pas de formes pneumoniques nécessitant une prise en charge. Ils n'ont pas de fièvre", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse organisée au siège des HCL. Ces deux patients sont "en observation et sans thérapeutique". Deux autres Britanniques, des "cas contact" non infectés ont été placés en quarantaine depuis samedi matin dans ce même service des maladies infectieuses de l'hôpital de la Croix-Rousse, qui a libéré une unité de dix-sept lits pour l'occasion. "Aucune personne du 'cluster' des Contamines n'a de forme grave", a souligné Christian Chidiac. Dans ce groupe de six Britanniques contaminés identifiés aux Contamines (Haute-Savoie), trois autres personnes sont hospitalisées à Saint-Etienne et un enfant de neuf ans est hospitalisé à Grenoble. Ce dernier dont l'état de santé est satisfaisant, est également asymptomatique. "Nous avons peu de données pédiatriques issues de Chine, car il semble qu'il y ait peu de cas pédiatriques", a expliqué le professeur Yves Gillet, chef de service des urgences et réanimation pédiatriques des HCL. "Mais ces cas semblent moins graves que les cas adultes. Nous avons toutefois peu de données. Il faut donc rester prudent, car en réalité on ne sait pas". Les résultats d'une série de nouveaux tests sont par ailleurs attendus ce lundi après-midi. Ils seront transmis par le ministère de la Santé. (Catherine Lagrange, édité par Myriam Rivet et Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.