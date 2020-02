Coronavirus en Italie : leur vie en quarantaine

Au sud de la Vénétie, au pied des verdoyantes collines euganéennes, un petit bourg sans histoire a été sorti de force de sa langueur hivernale et jeté sous les objectifs des caméras de toute l'Italie. Vo', 3 300 âmes, est au c?ur de la crise du coronavirus après le décès d'un de ses habitants vendredi soir dernier : Adriano Trevisan, 78 ans, premier italien emporté par le Covid-19. Depuis la mort de ce retraité, vingt-quatre nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés à Vo' et dans ses alentours, obligeant les autorités à placer la commune en quarantaine. Comme pour une dizaine de villes de Lombardie, elles aussi frappées par une foudroyante propagation des contaminations (176 cas et 6 décès depuis vendredi), le traitement est drastique : écoles, commerces et services ont été fermés jusqu'à nouvel ordre, le temps de surveiller la période d'incubation du virus. Partout les événements publics et privés ont été suspendus.« Et depuis ce matin, la commune est scellée. On ne peut plus ni entrer ni sortir, sauf cas autorisés », explique Giuliano Martini, le maire de Vo'. Pour tenter de circonscrire la propagation du virus, une dizaine de barrages ont été établis tout autour du bourg par les forces de l'ordre italiennes, épaulées par des soldats du régiment de parachutistes Folgore. « C'est une sensation étrange pour nous, on a un peu l'impression d'être en prison », confie un habitant de la commune (qui tient à garder...