Coronavirus en Iran : pourquoi la crise est plus grave qu'annoncé

La République islamique a franchi un triste cap. Ce mercredi, l'Iran a dépassé la barre des 1 000 morts dues au coronavirus, selon les chiffres fournis par le ministère iranien de la Santé. Avec 1 284 décès liés au Covid-19, le pays arrive au troisième rang des États les plus touchés, derrière la Chine (3 245 morts) et l'Italie (2 978 morts). Mais tandis que Pékin a, pour la première fois, annoncé ce jeudi n'avoir enregistré aucune nouvelle contamination locale et qu'il a dénombré seulement huit décès, Rome et Téhéran ont connu, mercredi, leur pire journée depuis le début de la crise. L'Italie a annoncé 4 207 nouveaux cas et 475 nouveaux morts, alors que l'Iran a révélé avoir enregistré 1 135 contaminations supplémentaires et 147 décès.Lire aussi Coronavirus : l'Iran coincé entre mensonges et sanctionsOr, si les experts italiens de la santé affirment que leur pays, en quarantaine depuis une dizaine de jours, devrait connaître son pic de contaminations la semaine prochaine, les plus grandes interrogations subsistent en Iran, d'autant que la République islamique n'a toujours pas pris de mesures strictes de confinement contre l'épidémie, qui a contaminé au total 17 361 personnes depuis l'apparition officielle du virus dans la ville sainte de Qom, le 19 février dernier.Refus de quarantaineSoucieux de ne pas sonner le glas d'une économie déjà fortement impactée par le poids des sanctions unilatérales américaines, le...