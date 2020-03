Coronavirus : des entreprises s'enrichissent-elles sur le dos du chômage partiel ?

Se saisir d'une mesure d'urgence pour faire du profit. Pour permettre aux entreprises de maintenir la tête hors de l'eau en cette période de confinement lié à l'épidémie de coronavirus, la ministre du Travail a vivement encouragé les entreprises à faire appel au dispositif de chômage partiel. Celui-ci permet aux employeurs d'indemniser les salariés à hauteur de 70 % de leur salaire brut en étant totalement remboursé par l'État.

Le dimanche 29 mars dernier, la ministre du Travail se félicitait du succès du plan de chômage partiel. « À la date de vendredi soir, nous avions 220 000 entreprises qui avaient demandé le chômage partiel pour tout ou partie de leurs salariés. C'est 65 000 de plus que la veille », a indiqué Muriel Pénicaud. « Le but du chômage partiel, qu'on utilise massivement, c'est d'éviter les licenciements. Mon premier objectif, c'est qu'on évite les licenciements », afin d' « éviter la casse sociale et aussi permettre aux entreprises, demain, de repartir avec leurs compétences », a-t-elle souligné.

« Nous ne comptons pas nos heures »

Mais rapidement, comme le raconteLe Parisience lundi, certains ont vu en cette mesure l'opportunité de faire du profit au détriment de l'État et des salariés. Selon plusieurs témoignages recueillis par le quotidien, des entreprises dont les salariés sont au chômage

