CORONAVIRUS: DÉFICIT PUBLIC PRÉVU À ENVIRON 9% DU PIB FIN 2020, DIT DARMANIN PARIS (Reuters) - Le gouvernement français a revu à environ 9% du produit intérieur brut (PIB) sa prévision de déficit 2020, la prolongation du confinement mis en place pour freiner l'épidémie de nouveau coronavirus accroissant l'impact de la crise sur les finances publiques, a annoncé mardi le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin. Le prolongation du confinement annoncée dimanche soir par le président de la République "va aggraver les chiffres des comptes publics. On va passer par exemple de -7,6% de déficit, c'est ce que je devais présenter mercredi en conseil des ministres, à -9% de déficit. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais notre pays n'a connu ça", a-t-il déclaré sur la radio France info. Le projet de loi de finances rectificative présenté mercredi en conseil des ministres par Gérald Darmanin et le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire reposait initalement sur des prévisions pour 2020 d'un déficit public à 7,6% du PIB et d'une contraction du PIB de 6%. Bruno Le Maire a parallèlement annoncé mardi matin une révision de la prévision de contraction de l'économie française pour cette année, désormais attendue à 8%. (Myriam Rivet et Nicolas Delame)

