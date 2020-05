Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Découverte de 34 cas dans un abattoir du Loiret Reuters • 17/05/2020 à 11:23









PARIS (Reuters) - Trente-quatre cas confirmés de contamination par le coronavirus ont été recensés au sein d'un abattoir de Fleury-les-Aubrais dans le département du Loiret, a annoncé samedi l'Agence régionale de santé (ARS) de Centre-Val de Loire. "Suite au signalement, par le biais de l'application Contact Covid, de trois cas confirmés de Covid-19 au sein de l'abattoir Tradival de Fleury-les-Aubrais, une équipe d'investigation et de dépistage (....) s'est rendue sur le site, le vendredi 15 mai", explique l'ARS dans un communiqué. "Les investigations menées ont permis de constater 12 cas confirmés au sein de l'entreprise et deux entreprises sous-traitantes. Par ailleurs, une première opération de dépistage a été menée concernant 84 personnes présentes sur le site", a-t-elle détaillé. Les résultats des tests ont fait apparaître 22 cas confirmés supplémentaires, portant le total des cas confirmés à 34. "Ces personnes se sont vues prescrire un isolement. Compte-tenu de ces éléments, le dépistage de l'ensemble des salariés de l'entreprise et de ses prestataires va être entrepris au cours des prochains jours", a ajouté l'ARS. L'entreprise sera fermée par arrêté préfectoral "le temps de compléter les investigations et de procéder aux opérations de désinfection des locaux". L'Assurance maladie va également procéder à des recherches en dehors de la sphère professionnelle de cas contacts des personnes porteuses du virus. (Mourad Guichard, édité par Gwénaëlle Barzic)

