CORONAVIRUS: DÉCÈS DE DEUX PASSAGERS DU DIAMOND PRINCESS, SELON NHK TOKYO (Reuters) - Deux passagers du navire de croisière Diamond Princess qui étaient infectés par le coronavirus sont décédés, a rapporté jeudi la télévision publique japonaise NHK, précisant qu'il s'agissait d'un homme et d'une femme octogénaires. Cela porte à huit le nombre de décès liés au virus hors de Chine continentale, où l'épidémie s'est déclarée. Des centaines de passagers du bateau ont été autorisés par les autorités japonaises à débarquer graduellement mercredi. Le navire du croisiériste américain Carnival Corp a été placé en quarantaine à son arrivée à Yokohama, le 3 février, après la confirmation de la contamination d'un passager débarqué à Hong Kong. Il représente le plus important foyer de contamination hors de Chine continentale, avec 621 cas confirmés, dont 79 ont été identifiés mercredi. Le Diamond Princess transportait initialement quelque 3.700 passagers et membres d'équipage. La plupart des personnes contaminées avaient été préalablement transférées dans des hôpitaux. (Chris Gallagher; version française Jean Terzian)

