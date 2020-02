Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Décès d'un touriste chinois de 80 ans en France, le 1er hors d'Asie Reuters • 15/02/2020 à 11:55









CORONAVIRUS: DÉCÈS D'UN TOURISTE CHINOIS DE 80 ANS EN FRANCE, LE 1ER HORS D'ASIE PARIS (Reuters) - Un touriste chinois âgé de 80 ans touché par le coronavirus et qui était hospitalisé depuis le 25 janvier à l'hôpital Bichat à Paris est décédé, a déclaré samedi la ministre de la Santé, Agnès Buzyn lors d'un point presse. Il s'agit du premier décès lié à ce virus en France et du premier également hors d'Asie. Depuis le 24 janvier 2020, 11 cas d'infection au coronavirus ont été détectés en France. A la date de vendredi, trois patients étaient guéris et sortis de l'hôpital - dont un médecin généraliste qui avait été contaminé - et huit patients étaient alors toujours hospitalisés, dont le patient décédé depuis. Seuls trois décès liés au coronavirus avaient été jusqu'à présent recensés hors de Chine continentale: aux Philippines, au Japon et à Hong Kong. Le dernier bilan en Chine s'élève à 1.523 décès depuis que le virus s'est déclaré à Wuhan en décembre dernier. (Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.