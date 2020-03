Coronavirus : comment Lagos entend se barricader

« En tant que gouvernement responsable, nous devons prendre des mesures pour protéger nos résidents contre les menaces physiques et autres menaces potentielles. Après avoir consulté nos professionnels de la santé, nous fermons les écoles à partir de lundi [23 mars, NDLR] et limitons les rassemblements religieux. » La décision de Babajide Sanwo-Olu, gouverneur de l'État de Lagos, capitale économique du Nigeria et mégapole de 20 millions d'habitants est tombée ce jeudi 19 mars. L'homme dont la prise de parole était très attendue sait combien sa ville est un hub tentaculaire qui dessert toute l'Afrique de l'Ouest. Avec ses 190 millions d'habitants, le Nigeria est l'un des pays les plus vulnérables au monde avec un système de santé fragile et une densité de population extrêmement importante (près de 7 000 habitants au kilomètre carré). Pour l'instant, le pays a recensé moins de quinze cas de contaminés au nouveau coronavirus, mais on peut craindre une propagation fulgurante dans le pays.Lire aussi Coronavirus au Nigeria : 58 personnes placées en quarantaine« Nous limitons les rassemblements à 50 personnes et des distanciations sociales doivent être observées », a ajouté le gouverneur de la capitale économique. Des mesures qui s'annoncent extrêmement difficiles à mettre en place dans une ville où la grande majorité de la population dépend de l'économie informelle et où les rassemblements religieux, à l'église ou à la...