CORONAVIRUS: CASTEX ÉVOQUE UN ASSOUPLISSEMENT POUR NOËL POUR LES LIEUX DE CULTE PARIS (Reuters) - Les discussions se poursuivent entre le gouvernement et les représentants des religions en France pour parvenir à un accord sur l'accueil des fidèles dans les lieux de culte malgré l'épidémie de coronavirus et des "règles particulières" plus souples devraient être instaurées pour Noël, a déclaré mercredi Jean Castex. Dans le cadre de la levée progressive des restrictions imposées face à l'épidémie, le gouvernement avait fixé à 30 personnes maximum le nombre de fidèles pouvant être accueillis dans les lieux de culte. Le Conseil d'Etat a cependant demandé au gouvernement de revoir cette disposition et lui a donné jusqu'à jeudi pour revoir sa copie. Interrogé sur RMC et BFM, Jean Castex a déclaré que les discussions se poursuivaient avec les représentants des cultes. "J'ai proposé (...) de passer d'une limite quantitative à 30 fidèles à une jauge à 6 mètres carrés par fidèle (...) et jusqu'au 15 décembre où une nouvelle étape d'assouplissement" interviendra, a dit le Premier ministre. "Certains d'entre eux voudraient des jauges un peu plus souples", a-t-il ajouté. "J'ai bon espoir qu'on trouvera un accord équilibré." Jean Castex a dit qu'il discutait aussi d'un assouplissement de ces mesures pour la fête chrétienne de Noël. "Je me suis engagé avec (...) les communautés concernées à voir si nous pourrions avoir pour les cérémonies de Noël en vertu d'un protocole spécifique des règles particulières (c'est-à-dire) desserrer peut-être un petit peu la jauge", a déclaré le chef du gouvernement. (Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

