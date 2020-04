Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Berlin convient d'une nouvelle aide aux salariés et entreprises Reuters • 23/04/2020 à 07:52









CORONAVIRUS: BERLIN CONVIENT D'UNE NOUVELLE AIDE AUX SALARIÉS ET ENTREPRISES BERLIN (Reuters) - Les partis de la coalition gouvernementale à Berlin sont convenus jeudi de mesures supplémentaires, à hauteur de quelque 10 milliards d'euros, pour protéger les travailleurs et entreprises allemands des effets de la crise sanitaire liée au coronavirus. Le plan de soutien prévoit notamment une hausse des fonds alloués aux salariés en contrat à court terme, un allègement fiscal pour les petites entreprises via un report des pertes et une baisse des charges pour le secteur de la restauration, montre un document sur lequel se sont accordés de hauts représentants de la coalition au pouvoir. "L'Allemagne est parvenue à ralentir l'épidémie de COVID-19 grâce à des restrictions drastiques. Cela a des conséquences économiques et sociales significatives", ont dit les partis membres de la coalition à Berlin. "Néanmoins, nous pouvons assouplir les restrictions seulement par petites étapes, parce que le virus est toujours répandu en Allemagne et nous ne devons pas compromettre notre réussite avec une autre vague exponentielle d'infections", ont-ils ajouté dans un communiqué commun publié après plus de sept heures de discussions. Ce plan va permettre au gouvernement de conserver des outils financiers pour de futures mesures, a indiqué la coalition, laissant supposer que Berlin garde de la marge en vue d'une éventuelle escalade de l'épidémie. L'Allemagne a déjà approuvé un premier plan de relance de 750 milliards d'euros pour atténuer les effets économiques de la crise sanitaire, pour lequel le Bundestag a autorisé le gouvernement à s'endetter, une première depuis 2013. (Michael Nienaber et Andreas Rinke; version française Jean Terzian)

