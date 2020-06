Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Avec 81 décès de plus, la France passe la barre des 29.000 Reuters • 03/06/2020 à 20:47









CORONAVIRUS: AVEC 81 DÉCÈS DE PLUS, LA FRANCE PASSE LA BARRE DES 29.000 PARIS (Reuters) - La France a enregistré 81 décès supplémentaires liés au coronavirus, a annoncé mercredi soir la direction générale de la santé (DGS) dans son bilan quotidien. Au total, 29.021 personnes ont succombé au COVID-19 depuis le début de l'épidémie en France, dont 18.671 personnes au sein des hôpitaux et 10.350 dans les Ephad et établissements similaires. Le nombre de malades hospitalisés en raison du COVID-19 poursuit sa baisse, passant en 24 heures de 14.028 à 13.514. Au total 1.210 malades atteints d'une forme sévère du virus sont hospitalisés en réanimation, soit 43 de moins que la veille. Quatre régions - Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France - concentrent près des trois quarts des patients hospitalisés en réanimation. Le nombre de cas de contamination s'élève à 151.677, soit 352 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, précise Santé Publique France sur son site internet. Depuis le début de l'épidémie, 102.133 personnes ont été hospitalisées, dont 18.019 en réanimation, et 69.455 personnes sont rentrées à leur domicile. (Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)

