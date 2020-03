Coronavirus: aux Etats-Unis, plus de 1.000 morts et le chômage explose

Les Etats-Unis, confrontés à une progression fulgurante du nombre de morts notamment à New York, sont sur le point de dépasser l'Italie en nombre de cas de nouveau coronavirus dont les ravages pour l'économie et les travailleurs commencent à apparaître au grand jour.

La course contre la montre des autorités est saisissante: au moment même où le Sénat approuvait, tard mercredi soir, un plan historique de 2.000 milliards de dollars pour soutenir la première économie mondiale, le bilan de la pandémie franchissait le seuil symbolique des 1.000 morts sur le sol américain.

Selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence, les Etats-Unis comptaient jeudi matin 1.046 décès officiellement dus à la maladie Covid-19, ce qui représente une forte accélération au cours des deux derniers jours. Et avec 69.210 cas enregistrés, le pays devrait, à ce rythme, dépasser l'Italie très rapidement et devenir le deuxième le plus touché de la planète par la pandémie, après la Chine.

D'autant que contrairement au géant asiatique, le pic n'est pas encore en vue côté américain.

C'est à New York, poumon économique et culturel à l'arrêt en raison du confinement, que la situation est la plus grave.

L'argent "se tarit"

Devant l'hôpital Elmhurst, une longue file de New-Yorkais patientaient jeudi pour se soumettre au dépistage, dont les autorités sanitaires américaines ont accéléré la cadence.

