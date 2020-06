Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Allemagne, France, Italie et Pays-Bas commandent 400 millions de vaccins à Astrazeneca Reuters • 13/06/2020 à 15:22









CORONAVIRUS: ALLEMAGNE, FRANCE, ITALIE ET PAYS-BAS COMMANDENT 400 MILLIONS DE VACCINS À ASTRAZENECA ROME (Reuters) - L'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas ont signé avec Astrazeneca un contrat portant sur la fourniture de 400 millions de doses de vaccins contre le coronavirus, a annoncé samedi le ministre italien de la Santé. Ce contrat porte sur la livraison d'un vaccin actuellement développé par l'université d'Oxford et dont l'expérimentation est à une phase avancée, a déclaré Roberto Speranza sur Facebook. Une première tranche de ces vaccins seront disponibles d'ici la fin de l'année. (Giuseppe Fonte; version française Nicolas Delame)

