CORONAVIRUS: AIRBUS AURA RECOURS AU CHÔMAGE PARTIEL À PARTIR DU 20 AVRIL par Johanna Decorse TOULOUSE (Reuters) - Airbus a déclaré jeudi avoir convenu avec les partenaires sociaux de la mise en œuvre de mesures de chômage partiel sur ses sites d'avions commerciaux à Toulouse, Nantes et Saint-Nazaire, à partir du 20 avril et jusqu'à la mi-mai. "Ces mesures seront mises en œuvre pour les employés qui ne sont pas en mesure de retourner au travail car leurs postes de travail ne peuvent pas être entièrement sécurisés avec les mesures de santé et de sécurité appropriées", a précisé l'avionneur. Quelque 3.000 personnes du groupe sont concernées en France. Ces mesures à court terme pourraient être prolongées après la mi-mai afin de faire face au ralentissement sans précédent de l'activité et à l'adaptation des cadences de production liées à la situation toujours en développement de COVID-19, a ajouté Airbus. "Depuis le début du confinement, nous demandons à la direction de mettre en place le chômage partiel. C'est une mesure essentielle pour protéger les salariés et pour sauvegarder les emplois", a déclaré Xavier Petrachi, délégué syndical CGT. Alors que la CGT demandait le maintien de 100% de la rémunération, l'accord conclu avec les organisations syndicales prévoit le maintien de 92% du salaire net, primes d'équipes incluses, quelle que soit la catégorie de salariés, a indiqué de son côté la CFTC. (Johana Decorse, avec Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

