Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Agnès B annule son défilé le 2 mars à Paris Reuters • 28/02/2020 à 16:29









CORONAVIRUS: AGNÈS B ANNULE SON DÉFILÉ LE 2 MARS À PARIS PARIS (Reuters) - Agnès B a annoncé vendredi l'annulation d'un défilé le 2 mars à Paris en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. Six créateurs chinois ont déjà annulé leur défilé à Paris pour les mêmes raisons. Agnès B, qui devait présenter lundi ses collections de prêt-à-porter pour l'hiver prochain, est le premier créateur non chinois à annuler un défilé pendant la Fashion Week parisienne, qui se déroule jusqu'au 3 mars. A Milan, capitale de la Lombardie où des dizaines de cas de contamination au coronavirus ont été recensés, Armani a organisé son défilé à huis clos. De grandes maisons doivent encore présenter leurs collections ces prochains jours à Paris, notamment Balenciaga, Valentino, Chanel ou encore Louis Vuitton. Chanel et Prada ont déjà annulé des défilés en Chine. (Sarah White, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.